Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


12 Şubat 2024 13:43
bilgisi olan varmıdır

merhaba gecen hafta motorumda 1 gr ot bulundu, suçu kabul ettim ifademi verdim çıktım, bu işlerin devamında neler oluyor. daha önceden hiç bir konuda sabıka kaydım yok sicilim temiz denetimli serbestlikmi verirler mahkememi yada iş yerine yansırmı bilgisi olan varmı

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