Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2024 14:03
derece kademe bilgisi ve tayim
arkadaşlar ben 3+1 liyim işe başlayalı toplam 3 yıl oldu derecem kademem kaç olması gerekiyor toplu kadro ile kadroya geçtim bide tayin becayiş alt bölge vs yapabiliyor muyum yapamıyorsam ne zaman yapabiliyorum bilen yardımcı olabilir mi bu konuda

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