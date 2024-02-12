derece kademe bilgisi ve tayim

arkadaşlar ben 3+1 liyim işe başlayalı toplam 3 yıl oldu derecem kademem kaç olması gerekiyor toplu kadro ile kadroya geçtim bide tayin becayiş alt bölge vs yapabiliyor muyum yapamıyorsam ne zaman yapabiliyorum bilen yardımcı olabilir mi bu konuda

arkadaşlar ben 3+1 liyim işe başlayalı toplam 3 yıl oldu derecem kademem kaç olması gerekiyor toplu kadro ile kadroya geçtim bide tayin becayiş alt bölge vs yapabiliyor muyum yapamıyorsam ne zaman yapabiliyorum bilen yardımcı olabilir mi bu konuda