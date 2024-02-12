Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Şubat 2024 14:11
Maas

Promosyon ve maas anladmasi yeni yapildi maas gecikir mi

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Akademisyenlikten Meb'e GeçişSeçim göreviMEB GYS TercihCep numaramızı okula bildirmemiz zorunlu mu?Atama bekleyen bir öğretmen adayı olarak, Öğretmen olmak istemiyorumAdaletsiz ders programına itiraz edeceğimBakanlık müfettişleriMEB'e kurumlar arası geçişİkamet ettiğim ilçeden başka bir ilçeye resen sandık görevi verilebilir mi?

Sözlük

Sekans 1 Bugün olanlar 9 çar çur etmek 4 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 1 aziz barnabas 11 her sakallıyı dedeniz sanmayın 2 kazaklar 1 en sevdiğin baharat 2 14 şubat 9 Bi mola 1

Son Haberler

Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemiTİKA Gazze'nin kuzeyi ile merkezine yardım ulaştırmayı sürdürüyorBatman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandıTürkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı