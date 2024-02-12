KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 14:13
Gsb Mülakatından...

Sorulan sorular gerçekten zor...Mülakattan çıkanlardan gelen bilgiye göre:

Aym nin görevleri,Cb nin seçilme şartı...

Projeler,2011 Yaz olimpiyatları nerede yapıldı,2017 kış olimp. nerede yapıldı,Necip Fazıl ın şiiiri...

Kpss de öncüllü gelse rahat yapılır ama ayakta dikilen birisi için gerçekten zor.

Özellikle olimpiyat soruları cidden fena.Yazık onca para verip emek harcayan insanlara :( Vatandaşlık sınavı yapın geçin onca tarih sorusu sormak varken bu nedir ya

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