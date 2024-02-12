Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 14:23
İstifa maaş iadesi

İstifa eden memur maaş ve promosyon iadesini kaç gün içinde yapabilir


AnThea
Aday Memur
12 Şubat 2024 14:32

Promosyon iadesi için bankayla yaptığınız sözleşmede belirtilmiştir benimkinde 40 gün yazıyordu, iş yeri çıkarken hemen iade etmemi istemişti ama ancak diğer ayın 15inde arayıp IBAN no verdiler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Şubat 2024 15:19

Maaş birimiyle görüşün size borç çıkarılır yatırmanız gereken hesap numarası ve süre verilir oraya ödemenizi yaparsınız.

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