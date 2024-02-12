Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 14:24
Kurumlar arası geçiş hk.

Kadrolu mübaşirlikten sözleşmeli mühendis (399-KİT) kadrosuna geçiş yapılabilir mi? Kpss puanı ile geçişten bahsetmiyorum , kurumlar arası geçişten bahsediyorum. Biri kadrolu diğeri sözleşmeli olacağı için sıkıntı olur mu?

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