Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Şubat 2024 14:27
Askeri okuldan ayrılıp Jandarma ya girmek

Hem ailevi hem zorba yeni mezun sutasak subay yuzunden Kara astsubayligi biraktim 1 sene okuyup. Ne yapicam bilmiyorum. Damarima cok bastilar. Icislerine baglandigi icin jandarmaya girebilme ihtimalin var demisti baska subaylar. Bir arkadasimin arkadasi Kara Harp Okulunda yemin ettikten sonra birakip JSGA ya gitti. Kabul ettiler. Icimde bi umut var. Sizce boyle bir seyin imkani var mi? Bunun gibi olay duydunuz gordunuz mu?

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