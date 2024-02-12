Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Şubat 2024 14:27
Vasi atanan memur memurluğa devam edebilir mi?

Soru 1: Kendisine vasi atanan memur engelli kadrosunda memurluğuna devam edebilir mi?

Soru 2: Engelli raporu süresi bitmişse devam edebilir mi?

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