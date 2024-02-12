Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı Laborant alımı kaç puanla tercih yaptınız? Atanma sonrası lisans mezunu olmanın faydası var mı?Tarım 2024/4 puanları yazıyoruzAcil durum ve afet yönetimiKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.dgs ile üni kazandığım şehirde kpss ile atanıp memur olabilir miyim? herhangi bir sorun çıkar mı?2024/1 Yaz atamalarıTarım Orman 2024/4 önlisans koruma ve güvenlikAÖF ataması iyi olan bölüm ?Kimya teknikeri önlisans mezunu ataması neden yok
Sözlük
Son Haberler
Gençler savunma sanayisi alanında yetiştirilecek'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemiTİKA Gazze'nin kuzeyi ile merkezine yardım ulaştırmayı sürdürüyorBatman'da bir öğretmen okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklandıTürkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyor
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı