KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Şubat 2024 14:50
dgs ile üni kazandığım şehirde kpss ile atanıp memur olabilir miyim? herhangi bir sorun çıkar mı?

merhaba soruyu başlıkta yazdım. şu an bilgisayar programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim ve bu sene inşallah hem dgs'ye hem de kpss'ye gireceğim. böyle bir şey mümkünse hangi kuruma atanırsam daha bu konuda daha rahat ederim? kazandığım üniversitede memur olarak atanırsam bu sorunu çözebilir miyim? istediğim ünilerde İÖ olmadığı için İÖ'ye sıcak bakmıyorum.


mevo4312
Aday Memur
12 Şubat 2024 15:11

Hocam tamamen amirinize bağlı iş yoğunluğu durumuna göre izin vermeyebilir tamamen kurumun inisiyatifin elinde o yüzden net bir şey söylemek pek mümkün değil ama çoğu kurum tolerans gösteriyor bilginiz olsun


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Şubat 2024 15:26

Üst yorumdaki arkadaş gerekli cevabı vermiş zaten ama ekleme yapayım. Bu konu arkadaşın da dediği gibi amirlerinize bağlı. Onlar izin verdiği ölçüde eğitimize devam edebilirsiniz ancak mesai saatleri içerisinde hiç izin vermeme gibi ihtimal de bulunmaktadır. Çünkü 657 sayılı Kanun gereği öncelikle atandığınız memuriyet hizmetini yerine getirmeniz istenir. Kurumun iş yoğunluğu, amirlerinizin durumunuza bakış açısı, derslerinizin mesai saatleriyle çakışma oranı gibi durumlar sorunuzun cevabını belirleyecektir.

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