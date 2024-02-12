Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 15:22
Refakatçi izni hk
Arkadaşlar, 5 yaşındaki çocuğum apandisit tehlikesi ile ayın cumartesi günü sevkle başka bir hastaneye götürdük ambulans ile. Pazartesi günü saat 11.30 gibi çıkış yapıldı, farklı bir ilçede hastane. Kurumum çocuğun taburcu olduğu gün ya işe gelmemi ya da yıllık izin kullanmamı istedi. Refakatçi olduğumuzda çıkış olduğu gün işe başlamamız mı lazım? Bununla ilgili nette birşey göremedim.

kadiresref
Memur
12 Şubat 2024 15:35

Refakatçi izni alabilmeniz için refakat ettiğiniz kişinin Allah korusun hayati tehlikesinin bulunması ve daimi yakın bakıma muhtaç olması gerekiyor. Bunun da sağlık kurulu raporu ile belgelemeniz lazım. Komisyon hastaneden alınan ''şu kişi şu kişiye şu tarihlerde refakat etmiştir'' gibi yazıları kabul etmiyor. Yani refakatçi izni almanız şu aşamada mümkün görünmüyor. En iyisi o hastanenin size de normal giriş yapıp bir rapor vermesi.

Geçmiş olsun

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