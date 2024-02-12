Refakatçi izni hk

Arkadaşlar, 5 yaşındaki çocuğum apandisit tehlikesi ile ayın cumartesi günü sevkle başka bir hastaneye götürdük ambulans ile. Pazartesi günü saat 11.30 gibi çıkış yapıldı, farklı bir ilçede hastane. Kurumum çocuğun taburcu olduğu gün ya işe gelmemi ya da yıllık izin kullanmamı istedi. Refakatçi olduğumuzda çıkış olduğu gün işe başlamamız mı lazım? Bununla ilgili nette birşey göremedim.

Arkadaşlar, 5 yaşındaki çocuğum apandisit tehlikesi ile ayın cumartesi günü sevkle başka bir hastaneye götürdük ambulans ile. Pazartesi günü saat 11.30 gibi çıkış yapıldı, farklı bir ilçede hastane. Kurumum çocuğun taburcu olduğu gün ya işe gelmemi ya da yıllık izin kullanmamı istedi. Refakatçi olduğumuzda çıkış olduğu gün işe başlamamız mı lazım? Bununla ilgili nette birşey göremedim.