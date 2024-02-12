Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 15:40
tarım bakanlığı şoförlük parasi
tarim bakanlığında şoför olarak görev yapmadigim aylar için de ücret ödenecek mi. olur alindi

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Şubat 2024 16:43

Toplu sözleşmede yer alan maddede "... görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele..." denildiğinden, fiilen şoförlük yaptığınız aylar için alabilirsiniz. Görev yapmadığınız aylar için alamazsınız.

Ödeme miktarı 2022-2023 yılları için günlük 5, aylık en fazla 125 TL ve 2024-2025 yılları için ayda en az 1 gün yapılan görev için (kaç gün olduğu önemsiz) brüt 380,44TL'dir.


bravebey
Aday Memur
12 Şubat 2024 17:11

ayrıntılı yanıt için teşekkür ediyorum. Allah helal yemeyi nasip etsin inşallah. başka yerden çıkar zaten

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Toplu sözleşmede yer alan maddede "... görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele..." denildiğinden, fiilen şoförlük yaptığınız aylar için alabilirsiniz. Görev yapmadığınız aylar için alamazsınız.

Ödeme miktarı 2022-2023 yılları için günlük 5, aylık en fazla 125 TL ve 2024-2025 yılları için ayda en az 1 gün yapılan görev için (kaç gün olduğu önemsiz) brüt 380,44TL'dir.


mk3781
Aday Memur
12 Şubat 2024 17:42
Net ücret ne kadardır Yusuf hocam. ya da nasıl hesaplarız yardımcı olur musun
YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

Toplu sözleşmede yer alan maddede "... görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele..." denildiğinden, fiilen şoförlük yaptığınız aylar için alabilirsiniz. Görev yapmadığınız aylar için alamazsınız.

Ödeme miktarı 2022-2023 yılları için günlük 5, aylık en fazla 125 TL ve 2024-2025 yılları için ayda en az 1 gün yapılan görev için (kaç gün olduğu önemsiz) brüt 380,44TL'dir.

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