Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 15:52
Barınma sorunu

Bulunduğumuz ilçede 5 yıllık görev süresini doldurduk. Ev durulabilecek halde değil çıkmak zorundayız kiralar yıllık ödeme isteniyor. Kaç tane dilekçe verdiysek olumsuz cevap geldi. Evliyim tek olsam sorun değil dogalgaz yok hastane sorunlu evler rutubet daha birçok sebep var. Bu konuda yol gösterebilecek var mıdır ?


AlperTungacı
Aday Memur
12 Şubat 2024 15:53
hangi il muğla mı

üye010101
Aday Memur
12 Şubat 2024 16:00

izmir


YozgatlıEbucehil
12 Şubat 2024 17:01

biraz şükret bu devirde 50k maaş alıyoruz. baba oğluna vermez bu parayı. allah devletimizi başımızdan eksik etmesin

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