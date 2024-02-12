Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 16:01
Polislikten sözleşmeli memurluğa geçiş ve askerlik

Abilerim, kardeşlerim. Bir ilçede 5 yıllık trafik polisiyim bir kaç aya inşallah kendi bölümümden atamam gelecek ve ben istifa edip kendi memleketime sözleşmeli memur olarak geçmeyi düşünüyorum. Size sormak istediğim bu süreç nasıl işliyor ve askerliğimi yapmadım askerlik durumları nasıl oluyor başına gelen var mı acaba? Aydınlatırsanız sevinirim.

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