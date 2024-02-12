KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 16:05
Geçiçi mezuniyet belgem kayıp.

Galiba taşınırken kaybolmuş. Atama takvimi bugün ya da bu hafta içerisinde açıklanacak. Eğer üniversiteden diplomam zamanında çıkmazsa. Mülakatlar vs. için e devletten belgem yeterli olur mu?


EmineKE
12 Şubat 2024 17:49

Eğitim fakültesi mezunu musunuz? Ben de benzer bir durumdayım.

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