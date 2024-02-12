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Editörler : supporters.


12 Şubat 2024 16:22
ALTIN BOZDURUP ARABA ALMAK
Aracımın modelini yükseltmek istiyorum. kendi aracım 700 bin civarlarında para ediyor. Elimde bulunan 500 bin tl lik altını bozdurup araba almak mantıklımı. Cevap veren herkese şimdiden teşekkürler..

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