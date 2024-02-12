Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 16:29
Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?

Merhabalar. Ağır ceza mahkemesinde katibim. Sadece meraktan soruyorum mübaşirlerin gelen posta ve zimmetli dosyaları teslim alma (imzalı) yetkisi var mıdır acaba? Pek çok mübaşir meslektaşımız sanki bu bahaneye sığınarak kaçınıyor bu durumdan. Eğer öyleyse bir şey diyemem. "İmza yetkimiz yok" gibi laflar duydum çünkü başka yerlerden. Bizde de durum pek farklı değil. Bakın şikayetçi vs değilim durumdan. Öyle bir yetkileri yoksa sıkıntı yok. Ama yetkileri var mı yok mu onu merak ediyorum


Murti06gs
Aday Memur
12 Şubat 2024 17:18

Merhabalar, yanlış anlamayın da bu bizim bakanlık personelleri ne zaman aşacak böyle boş işleri, sizin özelinizde demiyorum tabi de, senin benim işim diye bir şey yok ki, hepimiz devletin işini yapıyoruz, eskiden vardı yardımcı hizmetler sınıfında iken ama artık GİH olunduğundan pek tabi ki her şeye yetkileri veya yetkimiz var diyim :-) bizim burada gelen evrak vs kim müsaitse o alır, ben duruşmada değilsem de genelde hep ben alırım, katip arkadaşlar yeri gelir bize, yeri gelir biz onlara yardımcı olur, mutlu mesut çalışırız :-)))


feridunemeksiz
Şef
12 Şubat 2024 18:22
mübaşirin hiçbir şeye hiçbir şekilde yetkisi yoktur varlığı yeter

feridunemeksiz
Şef
12 Şubat 2024 18:24
konu sahibi arkadaş kalemden memnun olmadığı için kendini kovdurtmaya çalışıyor diye düşünüyorum
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

gorev tanimi hakkinda yardim lutfenMülhakat adliyesinde çalışanlar.Zabıt katipliğinden icra müdürlüğüne geçmekMübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?kurumlar arası geçişes durumu tayini acil yardima ihtiyacim varAğır Ceza Hakkında Bilgicezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,2024 yılı havuz tayinleriHer Sabah Uyap'a Girememe Ritüeli

Sözlük

Özlem gürses-murat muratoğlu 1 Bi mola 1 karını dul bırakmak istemiyorsan çık 1 Komple Yeni Yatırım 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 2 turbotruckofficial 1 Ajda bilezik 9 tamirat işlerinden anlayan erkek 3 her sakallıyı dedeniz sanmayın 4 Alfred Hitchcock 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyorBorsa güne rekorla başladı, rekorla kapattıDolar 30,70 TL'ye yükseldiİstanbul'da okullardaki kitap sayısının 13 milyona çıkarılması hedefleniyorAdana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı