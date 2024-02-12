Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?

Merhabalar, yanlış anlamayın da bu bizim bakanlık personelleri ne zaman aşacak böyle boş işleri, sizin özelinizde demiyorum tabi de, senin benim işim diye bir şey yok ki, hepimiz devletin işini yapıyoruz, eskiden vardı yardımcı hizmetler sınıfında iken ama artık GİH olunduğundan pek tabi ki her şeye yetkileri veya yetkimiz var diyim :-) bizim burada gelen evrak vs kim müsaitse o alır, ben duruşmada değilsem de genelde hep ben alırım, katip arkadaşlar yeri gelir bize, yeri gelir biz onlara yardımcı olur, mutlu mesut çalışırız :-)))