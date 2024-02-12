Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 16:38
Şırnak ve Hakkari hk

Şırnak ve Hakkari 2 yıla düşecek diyorlar. bu yüzden tayinler gecikmiş bilgisi olan var mı abilerim


yenikoms
Aday Memur
12 Şubat 2024 16:49
bizde öyle duyduk umarım gerçektir

MeyM
Aday Memur
12 Şubat 2024 16:58
yahu mazeret tayinleri basligindaki bu konuya cvb olarak baskasina uydur babam uydur dlyorsun. inanmadigin adamin konusunu buraya olacak gibi yaziyorsun.pes yani

Anteplikuş
12 Şubat 2024 17:05
hahaha siz nasıl karakterliymişsiniz başka başlıkta uydur babam uydur yazmışsınız burda siz sormuşsunuz ahahaha

YozgatlıEbucehil
12 Şubat 2024 17:09

yörü baba. sana yakışmıyı rafık

Anteplikuş, 2 saat önce
hahaha siz nasıl karakterliymişsiniz başka başlıkta uydur babam uydur yazmışsınız burda siz sormuşsunuz ahahaha
Toplam 4 mesaj

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