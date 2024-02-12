Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 17:20
eşi özelde çalışan için tayin

Şark görevim bitti batıdaki ilde görev süremide doldurdum. Eşim bulunduğumuz uzun süre iş aradı bualamadık memleketinden iş teklifi geldi. 1 sene çalıştıktan sonra benimde atamamı eşimin çalıştığı yere yaparlar mı ? Bu şekilde başvurup olumlu olumsuz cevap alanlar oldu mu ?


YozgatlıEbucehil
12 Şubat 2024 17:23

Dayın varsa neden olmasın


uye2565
12 Şubat 2024 17:27

Farklı bir konu hakkında bilgi isteyen kişilere de üslupsuz şekilde cevap vermişsiniz size sormadık bu şekilde bir çözümde kullanmayı tercih etmeyeceğiz.

YozgatlıEbucehil, 2 saat önce

Dayın varsa neden olmasın


YozgatlıEbucehil
12 Şubat 2024 17:28

jettir baba

uye2565, 1 saat önce

Farklı bir konu hakkında bilgi isteyen kişilere de üslupsuz şekilde cevap vermişsiniz size sormadık bu şekilde bir çözümde kullanmayı tercih etmeyeceğiz.

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