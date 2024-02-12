KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 17:51
YÖKSİS'e Kayıtlı Formasyon Bilgileri

Merhabalar, Ocak ayında mezun oldum fakat hâlâ formasyon eğitimim aktif görünüyor ne zaman belge numarasını görebilirim? Diplomamı ne zaman alabilirim?

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