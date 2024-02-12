KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2024 18:01
Gsb Mülakatında şiir okutma

Yanlış duymadınız.Arkadaşımıza 3 tane şair ismi söylemişler.Birinin şiirini oku demişler.Bu arkadaş mülakatı olumsuz sonuçlanırsa direkt cimer e yazmalı.Birisine de bulunduğun ilde hangi parti kazanır demişler .İlinizdeki icraatlerden memnun musunuz demişler.

Arkadaşlar mülakattan çıkanlardan öğreniyoruz.Yazık ya.800 Tl yol parasına yazık çocuğun


KpssUzmanim
Aday Memur
12 Şubat 2024 18:05

Mülakatta artık T.... geçmeye başlamışlar.Giden arkadaşlar şundan korkmasın iyi davranmak zorunda jüri.Seçim öncesi şirin görünme çabası. Genel olarak size kibar davranacaklar çünkü seçim var.Kyk de de böyleydi.Seçim öncesi öğrencilere iyi davranırlardı.

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