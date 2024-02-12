Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 18:15
Nafaka ücreti ve boşanma süreci hakkında

Polis memuru ne kadar nafaka veriyor 2024 tarihiyle 2 yaşında çocuk var bide süreç nasıl işliyor tecrübeli arkadaşlar yardımcı olurmusunuz


hakkan1
Aday Memur
12 Şubat 2024 20:55
mayışın 3 de birini alır gibime geliyor.

Sinema.00
12 Şubat 2024 20:56

1 çocuk var 40 binden ne kadar veriririm


parismoskovalondra
Aday Memur
12 Şubat 2024 20:57
Dayılar gençlere evlenin evlenin bekar durulmaz diye laflar ediyorlardı, onlara ödesin nafakaları ahahaha geçmiş olsun kardeş.

Ahmet can10
Aday Memur
12 Şubat 2024 20:59
Aynı durumdayım şuan yaşım 26 evlen evlen şubede olanlar dahi karışıyor ne yapsak bilemedim
parismoskovalondra, 52 dk. önce
Dayılar gençlere evlenin evlenin bekar durulmaz diye laflar ediyorlardı, onlara ödesin nafakaları ahahaha geçmiş olsun kardeş.

Sinema.00
12 Şubat 2024 21:02

Benim hanım iyiydi genel olarak ailemle konuşmak istemiyor başka türlü çok iyi

parismoskovalondra, 52 dk. önce
Dayılar gençlere evlenin evlenin bekar durulmaz diye laflar ediyorlardı, onlara ödesin nafakaları ahahaha geçmiş olsun kardeş.

Sinema.00
12 Şubat 2024 21:06

5 bin olur diyorlar bu kadar az olur kimide 15 bin diyor

parismoskovalondra, 52 dk. önce
Dayılar gençlere evlenin evlenin bekar durulmaz diye laflar ediyorlardı, onlara ödesin nafakaları ahahaha geçmiş olsun kardeş.

hakkan1
Aday Memur
12 Şubat 2024 21:06
bütün kadınlar aynı kendi anası babası eve geldi mi kendi evleri gibi günlerce yatar kalkarlar kızları etraflarında dört döner. erkeğin annesi babası geldi mi bir gün sığdırmazlar eve ertesi gün gönder gitsin derler
Sinema.00, 47 dk. önce

Benim hanım iyiydi genel olarak ailemle konuşmak istemiyor başka türlü çok iyi


Sinema.00
12 Şubat 2024 21:08

Bizimki diyor kendi aileside gelmesin diyor dayı

hakkan1, 43 dk. önce
bütün kadınlar aynı kendi anası babası eve geldi mi kendi evleri gibi günlerce yatar kalkarlar kızları etraflarında dört döner. erkeğin annesi babası geldi mi bir gün sığdırmazlar eve ertesi gün gönder gitsin derler

vitoscaletta
Şube Müdürü
12 Şubat 2024 21:14
Allah yardımcımız olsun kardeşim bende kısacık bir süre evlilik yaptım yüklü bir nafaka ödüyorum
Sinema.00, 53 dk. önce

1 çocuk var 40 binden ne kadar veriririm


SİSDAĞLI
Memur
12 Şubat 2024 21:32
Kardeşim eşin iyiyse eğer, aranızda affedilemeyecek konular yaşanmadıysa bence birbirinize bir şans daha verin.Ailende seni anlayışla karşılamalı.Hele de arada 2 yaşında bir melek varsa.
Sinema.00, 47 dk. önce

Benim hanım iyiydi genel olarak ailemle konuşmak istemiyor başka türlü çok iyi

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