KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Şubat 2024 18:19
deniz piyade

arkadaşlar deniz piyade branşı için toplam eğitim süresi nedir ?

hangi eğitimler alınacak bilenler cevaplarsa sevinirim.

teşekkürler.

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