Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2024 19:04
Alt bölge tayini

Arkadaşlar merhaba, alt bölge tayini verebiliyor muyuz. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarım yardımcı olur musunuz? Evden çıkarılmak üzereyim ve memlekete dönmem gerekiyor.

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