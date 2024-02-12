Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Şubat 2024 19:32
ekp ayağım kırıldı spor isth
ekp sonrası ayağım kırıldı 3 hekim onaylı spor isth var yalnız maaştan kesilme yapıldı. yan ödeme kararnamesi buna cevaz veriyor lakin eğitim de olması muafiyet taşır mı ?

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