Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 19:34
Tayin problemi

bir arkadaşım adına yazıyorum kendisi 8 yıl İstanbul adliyesinde görev yaptıktan sonra Isparta adalet komisyonu başkanlığına eş tayini yaparak gitti ancak kendisini küçük bir ilçe olan Keçiborlu adliyesine (buraya talebi olmamasına rağmen) verdiler. merkez adliyeye gitmeye çalışıyor ancak her türlü engelle karşı karşıya kalması söz konusu bu komisyon kararını idari yargıya taşınsa problemler doğabilir mi daha önceden bu tip eş tayininden doğan durum varsa tecrübelerini aktaraabilecek olan varmı teşekkürler.

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