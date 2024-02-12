Düğün takıları

İstemekle kalmaz alır . Hatta eğer kusurlu taraf sen isen ve bu dava dosyasında deliller ile de belgelendirilmişse karşı tarafın tazminat talebi bile olumlu sonuçlanır . Üstüne bir de düğün takılarının dışında tazminat ödersin .Boşanma hukukunda düğünde takılan takılar kadınındır . Ek olarak Evlendikten sonra edinilen mülk, taşınmaz, araç vs . ortaktır . Karşı taraf mal rejimi davası açarsa ev satışa çıkarılır ve ücreti ikiye bölünür . Bir de nafaka durumu var tabi . Yerinizde olsam anlaşmalı bir şekilde boşanmanın yolunu bulurdum. Boşanma gerekçesi ve kusurlu taraf kim bilmiyorum ama çekişmeli boşanma davaları en az 3 yıl sürüyor. O süreçte nafaka da ödeyeceksiniz belki oturduğunuz evin tahsisini karşı taraf kendine isteyecek . Çok çetrefilli oluyor çekişmeli boşanma davaları . En iyisi anlaşmalı boşanmanın çaresine bakın .