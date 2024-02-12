Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 20:08
Düğün takıları

Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi


YozgatlıEbucehil
12 Şubat 2024 20:09

takıları mehir olarak belirtmişsen ister


Sinema.00
12 Şubat 2024 20:12

Mehir olarak nasıl kanıtlar hocam

YozgatlıEbucehil, 2 saat önce

takıları mehir olarak belirtmişsen ister


Kadir-29
Şef
12 Şubat 2024 20:22
kardeş yukarda Allah var. evlendikten sonra elde edilen mülk ortaktır. evi sat ikiye bölün. Ha evlenmeden önce diyelim senin 1 milyon paran vardı takılarda 500 bin tuttuysa evin 2/3 senindir 1/3 değerini eşine ödersin. hak budur

Sinema.00
12 Şubat 2024 20:24

Hepsi onun altınlarıyla alındı 1 senedir taksit ödüyorum sadece

Kadir-29, 1 saat önce
kardeş yukarda Allah var. evlendikten sonra elde edilen mülk ortaktır. evi sat ikiye bölün. Ha evlenmeden önce diyelim senin 1 milyon paran vardı takılarda 500 bin tuttuysa evin 2/3 senindir 1/3 değerini eşine ödersin. hak budur

Kadir-29
Şef
12 Şubat 2024 20:30
bu durumda ev satılıp ikiye bölünür yada evi bir taraf alır değerinin yarısını karşı tarafa öder
Sinema.00, 1 saat önce

Hepsi onun altınlarıyla alındı 1 senedir taksit ödüyorum sadece


Birsüveyda
Memur
12 Şubat 2024 20:37

İstemekle kalmaz alır . Hatta eğer kusurlu taraf sen isen ve bu dava dosyasında deliller ile de belgelendirilmişse karşı tarafın tazminat talebi bile olumlu sonuçlanır . Üstüne bir de düğün takılarının dışında tazminat ödersin .Boşanma hukukunda düğünde takılan takılar kadınındır . Ek olarak Evlendikten sonra edinilen mülk, taşınmaz, araç vs . ortaktır . Karşı taraf mal rejimi davası açarsa ev satışa çıkarılır ve ücreti ikiye bölünür . Bir de nafaka durumu var tabi . Yerinizde olsam anlaşmalı bir şekilde boşanmanın yolunu bulurdum. Boşanma gerekçesi ve kusurlu taraf kim bilmiyorum ama çekişmeli boşanma davaları en az 3 yıl sürüyor. O süreçte nafaka da ödeyeceksiniz belki oturduğunuz evin tahsisini karşı taraf kendine isteyecek . Çok çetrefilli oluyor çekişmeli boşanma davaları . En iyisi anlaşmalı boşanmanın çaresine bakın .


Sinema.00
12 Şubat 2024 20:53

Nafaka ne kadar olur 40 bin alıyorum 1 çocuk var

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması5 taltif27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTaltif duyumuİdare mahkemesi iade kararıTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 yılı genel atama hakkındaKarakol ve taltifEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

bizim mahalle neden çok iyi 8 Scooby-Doo'daki adaletsiz görev dağılımı 1 üye adlarını konu olarak seçmek 1 Bir çiçek olsaydınız,hangisi olurdunuz? 15 Acı Severim Tatlı Döverim 1 Alfred Hitchcock 1 john edward jones 1 14 şubat 9 bakkal dükkanı 3 ata demirer 1

Son Haberler

Sarıyer'de ormanlık alanda erkek cesedi bulunduSendika başkanına işçilerle konuşmak için gittiği fabrikada silahlı saldırıCumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiBitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştıTürkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı