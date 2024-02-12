Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 20:41
Ceza Yargılaması ve infazı

2 sene olacak haftasonu gerçeklesen bir olayda hakaret suçundan 4 ay hapis cezası aldım. Daha önceden de 3 bin TL hagb adli para cezam vardı. Bir günlüğüne içeri girdi çıktı yapacaksın dediler. Kurumun haberi olur mu acaba ? Bir de denetim süresince memuriyet askıya alınır falan dediler memuriyetin askıya alınması nedir? Kanunda askıya alınma diye bir şey yok.


Jamyo2015li
Memur
12 Şubat 2024 20:48

ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN,

Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 günÜ geçerse sorun olurdu sizinki 1 gün oldugundan sorun teşkil etmeyecektir.

memuriyetten çıkaramayacakları için ek hak yoksunlugundan faydalanıyorsun memuriyetin askıya alınıyor yani bir gün oldugundan 1 günlük kesintiniz olacak tek sorun bu :)

kurumunuzun tabikide haberi olacaktır.

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