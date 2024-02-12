Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 20:46
Derece Kademe Hesabında emsale takılma nedir

Merhaba, Temmuz 2018 de lise mezunu olarak memurluğa başladım . Memuriyet öncesi 2012-2013 yılları arasında 15 ay askerlik yaptım. 2020 yılında önlisans mezunu oldum . Şuan 8 derece 2 kademedeyim. Bu yıl sosyal hizmet lisans bölümünden mezun oldum . Sosyal hizmet bölümü 8 derece 1 kademeden başlıyor. Pekibu durumda askerlik hizmetim de dikkate alınırsa hangi derece ve kademede olacağım . Emsale takılma durumu olacağı söyleniyor acaba ne kadar doğru.

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