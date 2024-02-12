Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Şubat 2024 21:16
Döner sermaye

Arkadaşlar merhaba döner sermayede görevliyim ayrıca kabul komisyonuna yazmışlar bir kaç eksik buldu müfettiş soruşturma sonucu bir şey çıkar mı müfettiş kınama verileceğini söyledi

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