Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2024 21:29
destek personeli iş tanımı
destek personelinin bir günü nasıl geçer sürekli ayaküstü çalışır mı boş vakit oluyor mu

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