Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Şubat 2024 21:35
Rektörden Muvafakat Almak

Merhabalar,

Ben 2 senedir ar gör olarak çalışmaktayım. Teknik personelim, hem ailevi sebepler hem de uygulamada yer almak isteğim doğrultusunda bakanlığa geçmeyi düşünüyorum.

Öğrendiğim üzere rektörden muvafakat alarak bakanlığa naklen atama yoluyla geçmem mümkün görünüyor.

Daha önce bu süreci yaşamış olan var mıdır?

Rektörden muvafakat almanın epeyce zor olduğunu duydum bunu başarmış olanlardan tavsiye rica edeceğim.

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