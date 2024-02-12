Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Şubat 2024 21:41
Tazyik Hapsi

Arkadaşlar tazyik hapsinde 3 ay hapiste kalmak memuriyet açısından sıkıntı yaratır mı ? Konu icra taahhüdü iptali


Memocan68
Aday Memur
12 Şubat 2024 21:44

Ne kadar hüküm yedin o onemli


bojankrunic
Aday Memur
12 Şubat 2024 21:46

Tazyik hapsi 1 kereye mahsus 3 ay hocam maksimum .

Memocan68, 7 dk. önce

Ne kadar hüküm yedin o onemli


Memocan68
Aday Memur
12 Şubat 2024 21:49

1 yil ve ustu kasten islenen suclarda ceza alidigin durumda devlet memurlugundan cikarilirsin. Aksi halde idare yardimci olursa sikinti olmaz. 3 ay senelik iznin vardir insallah

bojankrunic, 5 dk. önce

Tazyik hapsi 1 kereye mahsus 3 ay hocam maksimum .

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