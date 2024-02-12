Banka promosyonu geri istiyor.

Tamamen kurumunuzun banka ile yaptığı sözleşmeye bağlı. Bazı sözleşmelerde iade edilir maddesi olurken bazılarında ne olursa olsun iade edilmez şeklinde madde oluyor. Sözleşmenize mutemetiniz yada personel işleri aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Tamamen kurumunuzun banka ile yaptığı sözleşmeye bağlı. Bazı sözleşmelerde iade edilir maddesi olurken bazılarında ne olursa olsun iade edilmez şeklinde madde oluyor. Sözleşmenize mutemetiniz yada personel işleri aracılığı ile ulaşabilirsiniz.