Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Şubat 2024 21:47
Banka promosyonu geri istiyor.

Arkadaslar yaklasik bir sene once vakifbanktan promosyon aldim. Tayinim baska bi banka ile anlasmali olan ile cikti. Vakifbank şube bugun arayip promosyonu geri istedi. Promosyon geri istenir mi? Hacize koyabilir mi banka hesaplari?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Şubat 2024 22:01
Kurumla banka yaptığı sözleşmeye böyle bir madde koyduysa istenir tabi.

M Can
Genel Müdür
12 Şubat 2024 22:39

Süre dolmadan başka değiştirince kalan süre kadarını geri ister, sözleşmede yazar.


cetek
Şef
12 Şubat 2024 22:53

Aynısını bana halkbank yaptı. İstedikleri parayı yatırdım. Ona yakın bir miktarı da ziraat promosyon olarak verdi.


Mahmut Çelik
Aday Memur
12 Şubat 2024 23:28
Tamamen kurumunuzun banka ile yaptığı sözleşmeye bağlı. Bazı sözleşmelerde iade edilir maddesi olurken bazılarında ne olursa olsun iade edilmez şeklinde madde oluyor. Sözleşmenize mutemetiniz yada personel işleri aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Memocan68
Aday Memur
13 Şubat 2024 00:03

Sozlesmede iade edilir diyo ama sozlesmeyi kurum yapti ben yapmadim. Banka şahsi olarak parayi benden rucu edebilir mi


bilgisayartekniker
13 Şubat 2024 00:17
emekli olan var istifa eden var bunlardanda alınıyormu
Mahmut Çelik, 59 dk. önce
Tamamen kurumunuzun banka ile yaptığı sözleşmeye bağlı. Bazı sözleşmelerde iade edilir maddesi olurken bazılarında ne olursa olsun iade edilmez şeklinde madde oluyor. Sözleşmenize mutemetiniz yada personel işleri aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Mahmut Çelik
Aday Memur
13 Şubat 2024 00:19
sözleşmeyi kurum yaptıysa promosyonu da kuruma var o zaman :) alırken ben alayım verirken sözleşmeyi ben yapmadımki :) orada yazan iade edilir maddesi sizin aldığınız promosyonlar için zaten. Yoksa kurumun baska para aldığı yok bankadan neyi iade edecek.
Memocan68, 24 dk. önce

Sozlesmede iade edilir diyo ama sozlesmeyi kurum yapti ben yapmadim. Banka şahsi olarak parayi benden rucu edebilir mi

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