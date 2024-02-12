Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Şubat 2024 22:28
Askerde jandarma olarak kalmak istiyorum

Selamün Aleyküm Değerli komutanlarım ben önlisans mezunuyum askerliğimi jandarma olarak yapıcağım İNŞALLAH askerde jandarma olarak kalmak için nasıl bir yol izlemeyilim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

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