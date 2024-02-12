Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Şubat 2024 22:46
hagb aldim ama...

Şubat 2024 te Cinsel Taciz suçundan hagb aldım. Disiplin soruşturması ceza davasından önce bitti ve "Kınama" aldım aynı zamanda ilçeye sürdüler. Şimdi ceza davası devam ederken kaymakam açığa aldı. Bu arada 5 ay ceza aldım ama HAGB ye döndü.

Sorum Şu : 1 - Kaymakam Disiplin soruşturması İl Müdürlüğünden bitmesine rağmen açığa aldı ve ihraç edebilir mi?

2- 5 ay ceza almam ve hagb ye dönmesine rağmen kaymakam Disiplin cezalarının en ağırı olan ?Devlet memurluğundan çıkarma? cezasını gerektiren eylemlerden biri de 125/E-(g) maddesinde ?Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak? şeklinde düzenlenmiştiri kullanıp ihraç edebilir mi?

3-olası bir ihraçta idare mahkemesiyle dönebilirmiyim.


flovers44
Aday Memur
12 Şubat 2024 23:18

Eğer gerçekten taciz gibi bir durum söz konusuysa umarım cezasız kalmazsın. Ama diğer türlü Kaymakamın ihraç yetkisi yok. En fazla açığa alabilir ki onu da yapmış zaten.


13yillikpersonel
13 Şubat 2024 00:12

Sizin gibi düşünüyorum kardeşim. Çok şükür bişey yok ama çamur at izi kalsın durumuna düştüm. Zaman doğruyu gösterecek elbette ama umarım bu hayatıma mal olmaz

flovers44, 1 saat önce

Eğer gerçekten taciz gibi bir durum söz konusuysa umarım cezasız kalmazsın. Ama diğer türlü Kaymakamın ihraç yetkisi yok. En fazla açığa alabilir ki onu da yapmış zaten.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Atama bekleyen bir öğretmen adayı olarak, Öğretmen olmak istemiyorumAkademisyenlikten Meb'e GeçişAdaletsiz ders programına itiraz edeceğimCep numaramızı okula bildirmemiz zorunlu mu?İkamet ettiğim ilçeden başka bir ilçeye resen sandık görevi verilebilir mi?Seçim göreviMEB'e kurumlar arası geçişGörevlendirme hakkında

Sözlük

böcek ilacı 2 14 şubat 3 Ajda bilezik 9 kaybol 1 Günün nasıldı? 1 kazaklar 1 Sekans 1 Özgür olmak 1 şu an çalan şarkı 2 bizim mahalle neden çok iyi 2

Son Haberler

MEB Sosyal Sorumluluk Programı Ve Hayat Boyu Öğrenme, Sertifikasyon Uygulama Yönergesi yayımlandı13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!Hulusi Akar: TSK depremin ilk saatinden beri sahada, bunu bilinŞanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından 11 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı