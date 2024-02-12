Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Şubat 2024 22:48
hagb aldim ama...

HAGB ALDIM AMA...

Şubat 2024 te Cinsel Taciz suçundan hagb aldım. Disiplin soruşturması ceza davasından önce bitti ve "Kınama" aldım aynı zamanda ilçeye sürdüler. Şimdi ceza davası devam ederken kaymakam açığa aldı. Bu arada 5 ay ceza aldım ama HAGB ye döndü.

Sorum Şu : 1 - Kaymakam Disiplin soruşturması İl Müdürlüğünden bitmesine rağmen açığa aldı ve ihraç edebilir mi?

2- 5 ay ceza almam ve hagb ye dönmesine rağmen kaymakam Disiplin cezalarının en ağırı olan ?Devlet memurluğundan çıkarma? cezasını gerektiren eylemlerden biri de 125/E-(g) maddesinde ?Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak? şeklinde düzenlenmiştiri kullanıp ihraç edebilir mi?

3-olası bir ihraçta idare mahkemesiyle dönebilirmiyim.


Mahmut Çelik
Aday Memur
12 Şubat 2024 23:33
en ağır cezayı alıp dönememen için dualarım seninle.

13yillikpersonel
13 Şubat 2024 00:08

Kardeşim , bu şekilde amacına vardığına kendini bu şekilde tatmin ettiğine inanamıyorum . Ortada soyut bir beyandan ötesi yok. Neyle savaştığım hakkında bir fikrin yok , hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana 10 katını versin. Üzücü olan zamanında bende senin gibi direkt idam sehpasını kurmuyordum ama işin aslını araştırdıkça durumun öyle olmadığını gördüm. üzüldüm sana şuan umarım bakış açını değiştirirsin.

Mahmut Çelik, 54 dk. önce
en ağır cezayı alıp dönememen için dualarım seninle.
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