Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Şubat 2024 22:49
hagb aldim ama...

HAGB ALDIM AMA...

Şubat 2024 te Cinsel Taciz suçundan hagb aldım. Disiplin soruşturması ceza davasından önce bitti ve "Kınama" aldım aynı zamanda ilçeye sürdüler. Şimdi ceza davası devam ederken kaymakam açığa aldı. Bu arada 5 ay ceza aldım ama HAGB ye döndü.

Sorum Şu : 1 - Kaymakam Disiplin soruşturması İl Müdürlüğünden bitmesine rağmen açığa aldı ve ihraç edebilir mi?

2- 5 ay ceza almam ve hagb ye dönmesine rağmen kaymakam Disiplin cezalarının en ağırı olan ?Devlet memurluğundan çıkarma? cezasını gerektiren eylemlerden biri de 125/E-(g) maddesinde ?Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak? şeklinde düzenlenmiştiri kullanıp ihraç edebilir mi?

3-olası bir ihraçta idare mahkemesiyle dönebilirmiyim.

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