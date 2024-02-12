KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Şubat 2024 22:50
başvuru hakkı
öncelikle merhaba ben bir alıma başvuru yaparsam ve bu başvuru kabul edilmezse başka bir tercih yapabilir miyim ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Şubat 2024 22:55
Başvurunun kabul edilmesi ayrı atanmak ayrı şeylerdir ve şartlarının uyduğu düşündüğünüz her ilana alıma başvurabilirsiniz.

bbsaa
Aday Memur
12 Şubat 2024 22:57
bir şey danışacağım size örneğin bir alım var ben buna başvuru yaparsam ve alınmazsam sonrasında başka bir alıma başvuru yapabilir miyim ? Aynı ay içerisinde
hsnd, 2 saat önce
Başvurunun kabul edilmesi ayrı atanmak ayrı şeylerdir ve şartlarının uyduğu düşündüğünüz her ilana alıma başvurabilirsiniz.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atanma sonrası lisans mezunu olmanın faydası var mı?2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı Laborant alımı kaç puanla tercih yaptınız? dgs ile üni kazandığım şehirde kpss ile atanıp memur olabilir miyim? herhangi bir sorun çıkar mı?2024/1 Yaz atamalarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım 2024/4 puanları yazıyoruzAcil durum ve afet yönetimiTarım Orman 2024/4 önlisans koruma ve güvenlikbaşvuru hakkı Bir KPSS Puanıyla Kaç Kurum Gezilir!

Sözlük

bizim mahalle neden çok iyi 2 Bi mola 1 Komple Yeni Yatırım 1 saçmalamayın 1 uzay 2 karabasan 3 çok neşeli olmanın sırrı 1 sevmediklerimiz 2 kalem kılıçtan keskindir 1 üye adlarını konu olarak seçmek 1

Son Haberler

MEB Sosyal Sorumluluk Programı Ve Hayat Boyu Öğrenme, Sertifikasyon Uygulama Yönergesi yayımlandı13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıKPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!Hulusi Akar: TSK depremin ilk saatinden beri sahada, bunu bilinŞanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından 11 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı