başvuru hakkı

bir şey danışacağım size örneğin bir alım var ben buna başvuru yaparsam ve alınmazsam sonrasında başka bir alıma başvuru yapabilir miyim ? Aynı ay içerisinde

bir şey danışacağım size örneğin bir alım var ben buna başvuru yaparsam ve alınmazsam sonrasında başka bir alıma başvuru yapabilir miyim ? Aynı ay içerisinde

hsnd, 2 saat önce Başvurunun kabul edilmesi ayrı atanmak ayrı şeylerdir ve şartlarının uyduğu düşündüğünüz her ilana alıma başvurabilirsiniz.