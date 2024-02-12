Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 22:54
HAGB ALDIM AMA...

HAGB ALDIM AMA...

Şubat 2024 te Cinsel Taciz suçundan hagb aldım. Disiplin soruşturması ceza davasından önce bitti ve "Kınama" aldım aynı zamanda ilçeye sürdüler. Şimdi ceza davası devam ederken kaymakam açığa aldı. Bu arada 5 ay ceza aldım ama HAGB ye döndü.

Sorum Şu : 1 - Kaymakam Disiplin soruşturması İl Müdürlüğünden bitmesine rağmen açığa aldı ve ihraç edebilir mi?

2- 5 ay ceza almam ve hagb ye dönmesine rağmen kaymakam Disiplin cezalarının en ağırı olan ?Devlet memurluğundan çıkarma? cezasını gerektiren eylemlerden biri de 125/E-(g) maddesinde ?Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak? şeklinde düzenlenmiştiri kullanıp ihraç edebilir mi?

3-olası bir ihraçta idare mahkemesiyle dönebilirmiyim.


xLmx
Memur
12 Şubat 2024 23:22
yüz kızartıcı suçlarda hagbde alsan memuriyeti sonaldirabiliyorlar hocam. cinsel taciz bu kategoriye giriyor maalesef. delil yoksa hagb kabul etmeseydiniz keşke. Hagb kabul etmek bir nevi suçu kabul edip cezayi az verin demek oluyor

13yillikpersonel
13 Şubat 2024 00:09

Basit bir yanlış anlaşılma diyip kibrime yenilip üzerine düşmedim . İşlerin bu boyuta geleceği aklımın ucundan geçmezdi.

xLmx, 1 saat önce
yüz kızartıcı suçlarda hagbde alsan memuriyeti sonaldirabiliyorlar hocam. cinsel taciz bu kategoriye giriyor maalesef. delil yoksa hagb kabul etmeseydiniz keşke. Hagb kabul etmek bir nevi suçu kabul edip cezayi az verin demek oluyor

memuraday-y
Şef
13 Şubat 2024 00:22

Yani öyle biri de bir zahmet ihraç olsun demek geldi birden içimden. Ama haksız yere ceza aldıysan tabi ki öyle dememek de lazım. Bilemedim.

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