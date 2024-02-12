Hagb kararı ve idari süreç

Bu konuda Danıştay 12. Daire?nin 2008/1919 E. 2008/3714 K. sayılı kararı ile ?Danıştayca da kabul edildiği üzere, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden bağlayıcı ve kesin nitelikte olup, idari mercilerin vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır? Bu durumda, davacıya verilen kınama cezasının Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca yok sayılarak yerine farklı bir ceza tayininin hukuken mümkün bulunmaması karşısında, davacının kınama cezasıyla cezalandırılması üzerine zamanaşımı süresi içerisinde aynı eylem nedeniyle yeniden farklı bir cezayla cezalandırılmasına yönelik olarak 27.3.2006 günlü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.? kararı verilmiştir.

Yine aynı eyleme yönelik olarak farklı zamanlarda yapılan iki ayrı soruşturmaya ilişkin olarak Danıştay 12. Daire?nin 2002/4822 E. 2005/2793 K. sayısı ile vermiş olduğu kararda; ?aynı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda önerilen disiplin cezasının uyarma cezasından çok daha ağır olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çevrildiği, bu haliyle hakkında yapılan soruşturmanın usule uygun olduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından davacıya disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. İptale yönelik verilen ??? kararın temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına? karar verilmiştir.

Yine benzer bir karar da Danıştay 12. Daire?nin 2011/309 E. 2015/5751 K. sayılı kararı ile verilmiştir. Karara göre; ??disiplin hukukunun aynı fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemeyeceğine dair yerleşik ve bilinen ilkesi karşısında, dairemizin bozma kararı sonrası anılan davanın sonucu takip edilerek buna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.?

Eğer ki suçun üzerinden de 2 yıl geçtiyse o yönden de zamanaşımı olmuştur