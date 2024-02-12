Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 22:54
Hagb kararı ve idari süreç

HAGB ALDIM AMA...

Şubat 2024 te Cinsel Taciz suçundan hagb aldım. Disiplin soruşturması ceza davasından önce bitti ve "Kınama" aldım aynı zamanda ilçeye sürdüler. Şimdi ceza davası devam ederken kaymakam açığa aldı. Bu arada 5 ay ceza aldım ama HAGB ye döndü.

Sorum Şu : 1 - Kaymakam Disiplin soruşturması İl Müdürlüğünden bitmesine rağmen açığa aldı ve ihraç edebilir mi?

2- 5 ay ceza almam ve hagb ye dönmesine rağmen kaymakam Disiplin cezalarının en ağırı olan ?Devlet memurluğundan çıkarma? cezasını gerektiren eylemlerden biri de 125/E-(g) maddesinde ?Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak? şeklinde düzenlenmiştiri kullanıp ihraç edebilir mi?

3-olası bir ihraçta idare mahkemesiyle dönebilirmiyim.


xLmx
Memur
12 Şubat 2024 23:22
yüz kızartıcı suçlarda hagbde alsan memuriyeti sonaldirabiliyorlar hocam. cinsel taciz bu kategoriye giriyor maalesef. delil yoksa hagb kabul etmeseydiniz keşke. Hagb kabul etmek bir nevi suçu kabul edip cezayi az verin demek oluyor

13yillikpersonel
Aday Memur
13 Şubat 2024 00:09

Basit bir yanlış anlaşılma diyip kibrime yenilip üzerine düşmedim . İşlerin bu boyuta geleceği aklımın ucundan geçmezdi.

xLmx, Dün
yüz kızartıcı suçlarda hagbde alsan memuriyeti sonaldirabiliyorlar hocam. cinsel taciz bu kategoriye giriyor maalesef. delil yoksa hagb kabul etmeseydiniz keşke. Hagb kabul etmek bir nevi suçu kabul edip cezayi az verin demek oluyor

memuraday-y
Şef
13 Şubat 2024 00:22

Yani öyle biri de bir zahmet ihraç olsun demek geldi birden içimden. Ama haksız yere ceza aldıysan tabi ki öyle dememek de lazım. Bilemedim.


xLmx
Memur
13 Şubat 2024 00:29
kardeş bizim bölümde yorum yapma lütfen.
memuraday-y, Bugün

Yani öyle biri de bir zahmet ihraç olsun demek geldi birden içimden. Ama haksız yere ceza aldıysan tabi ki öyle dememek de lazım. Bilemedim.


fng14
Şef
13 Şubat 2024 07:15

Devrem öncelikle kaymakam 10 yevmiye kesiminden fazla ceza veremiyor yani olası bir ihraç kararını il disiplin kurulu verir aynı il disiplin kurulu zaten sana aynı konudan kınama vermiş yani bu durum ihraca döner mi çok zannetmiyorum ama konunun da içeriği ciddi bi durum bilemedim yani


Soransen355
Memur
13 Şubat 2024 07:34

Zimmetten 8 ay ceza verilip hagb alan var , meslege dondu ihrac olmadi


iyilikiyidir01
Memur
13 Şubat 2024 08:31
ben bu konudan dolayı kınama cezası aldın aynı konudan dolayı sana disiplin cezası verilemez ihraç olsanda dönersin ama hagb kararını kabul etmek suçu kabul ediyorum demek neden kabul ettin ki

reis73
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 08:35

arkadaşlar bilmeden yorum yapıp yanlış bilgi vermeyelim. HAGB kararı alan memur, ceza almamıştır. ister yüz kızartıcı olsun ne olursa olsun adli yönden ihraç olmaz, çünkü hüküm verilmemiştir. 5 yıl sonra hiç olmamış gibi dosya işlemden kalkacaktır. Tabiyki başka bir ceza almazsa. O nedenle kardeş HAGB kararı ile ihraç olmazsın. Disiplin yönünden ise soruşturma il müdürlüğünce bitmiş ise kaymakan aynı konu için açığa alamaz, başka konu varsa bilemem. Özün kısası HAGB kararı hiç bir memurluğa engel olmayıp, ihracınada engel olmaz.


xLmx
Memur
13 Şubat 2024 08:46
kardeşim neden bilip bilmeden yanlış konuşuyorsun. istisnai suçlar var. hagb nin ihraç olmadığını bizde buliyoruz. istina suçlardan.hagb alınırsa memuriyete engel. cinsel taciz bu kategoriye giriyor. Google yazsan çıkıyor araştırmadan yazma lütfen
reis73, 5 saat önce

arkadaşlar bilmeden yorum yapıp yanlış bilgi vermeyelim. HAGB kararı alan memur, ceza almamıştır. ister yüz kızartıcı olsun ne olursa olsun adli yönden ihraç olmaz, çünkü hüküm verilmemiştir. 5 yıl sonra hiç olmamış gibi dosya işlemden kalkacaktır. Tabiyki başka bir ceza almazsa. O nedenle kardeş HAGB kararı ile ihraç olmazsın. Disiplin yönünden ise soruşturma il müdürlüğünce bitmiş ise kaymakan aynı konu için açığa alamaz, başka konu varsa bilemem. Özün kısası HAGB kararı hiç bir memurluğa engel olmayıp, ihracınada engel olmaz.


xLmx
Memur
13 Şubat 2024 08:48
cinsel taciz hagb alırsa memuriyette engel olmuyormus. öğrenmiş oldum
reis73, 5 saat önce

arkadaşlar bilmeden yorum yapıp yanlış bilgi vermeyelim. HAGB kararı alan memur, ceza almamıştır. ister yüz kızartıcı olsun ne olursa olsun adli yönden ihraç olmaz, çünkü hüküm verilmemiştir. 5 yıl sonra hiç olmamış gibi dosya işlemden kalkacaktır. Tabiyki başka bir ceza almazsa. O nedenle kardeş HAGB kararı ile ihraç olmazsın. Disiplin yönünden ise soruşturma il müdürlüğünce bitmiş ise kaymakan aynı konu için açığa alamaz, başka konu varsa bilemem. Özün kısası HAGB kararı hiç bir memurluğa engel olmayıp, ihracınada engel olmaz.


yinemiamcalar
Memur
13 Şubat 2024 11:09

Bir fiilden dolayı 2 defa idari ceza verilemez korkma


memuraday-y
Şef
13 Şubat 2024 11:29

Sizin forumdan kastın ne? Burası emniyet forumu mu değil mi? Ben mi yanlış okuyorum forumun ismini. ?

xLmx, Bugün
kardeş bizim bölümde yorum yapma lütfen.

adalı-polis
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 11:41

Bu konuda Danıştay 12. Daire?nin 2008/1919 E. 2008/3714 K. sayılı kararı ile ?Danıştayca da kabul edildiği üzere, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden bağlayıcı ve kesin nitelikte olup, idari mercilerin vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır? Bu durumda, davacıya verilen kınama cezasının Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca yok sayılarak yerine farklı bir ceza tayininin hukuken mümkün bulunmaması karşısında, davacının kınama cezasıyla cezalandırılması üzerine zamanaşımı süresi içerisinde aynı eylem nedeniyle yeniden farklı bir cezayla cezalandırılmasına yönelik olarak 27.3.2006 günlü Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.? kararı verilmiştir.

Yine aynı eyleme yönelik olarak farklı zamanlarda yapılan iki ayrı soruşturmaya ilişkin olarak Danıştay 12. Daire?nin 2002/4822 E. 2005/2793 K. sayısı ile vermiş olduğu kararda; ?aynı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda önerilen disiplin cezasının uyarma cezasından çok daha ağır olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çevrildiği, bu haliyle hakkında yapılan soruşturmanın usule uygun olduğundan söz etmeye olanak bulunmadığından davacıya disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. İptale yönelik verilen ??? kararın temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına? karar verilmiştir.

Yine benzer bir karar da Danıştay 12. Daire?nin 2011/309 E. 2015/5751 K. sayılı kararı ile verilmiştir. Karara göre; ??disiplin hukukunun aynı fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemeyeceğine dair yerleşik ve bilinen ilkesi karşısında, dairemizin bozma kararı sonrası anılan davanın sonucu takip edilerek buna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.?

Eğer ki suçun üzerinden de 2 yıl geçtiyse o yönden de zamanaşımı olmuştur


policeman2004
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:17
hüküm açıklanacak olursa ihraç olursun diye değerlendiriyorum ama daha iyi bilen arkadaşlar değerlendirirse uygun olur.
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