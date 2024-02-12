Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Şubat 2024 23:31
Şark dönüşü daha önce çalıştığın batı iline atanma

çift şark yapıp da daha önce çalıştığımız yere dönebiliyomuyuz (istanbul ankara haric) bu komuda bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?


Delidolu66
Memur
12 Şubat 2024 23:42
Geçen sene ve önceki yıllarda geldiği yere giden çok oldu.

Alemdarali
Genel Müdür
12 Şubat 2024 23:46
malesef gidemeyen de oldu mesela bursa müdürü eski personelini geri istemiyordu yine antalya dan gelip malesef geri gidemeyen de oldu bu yüzden ailesinden ayrı şarka gelenler bu lanet genelge gelince ekstra dilekçe verecekler ailelerinin yanına dönmek için
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