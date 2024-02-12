ŞARK DÖNÜŞÜ GELDİĞİ İLE GİDEBİLME

malesef gidemeyen de oldu mesela bursa müdürü eski personelini geri istemiyordu yine antalya dan gelip malesef geri gidemeyen de oldu bu yüzden ailesinden ayrı şarka gelenler bu lanet genelge gelince ekstra dilekçe verecekler ailelerinin yanına dönmek için

malesef gidemeyen de oldu mesela bursa müdürü eski personelini geri istemiyordu yine antalya dan gelip malesef geri gidemeyen de oldu bu yüzden ailesinden ayrı şarka gelenler bu lanet genelge gelince ekstra dilekçe verecekler ailelerinin yanına dönmek için