Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2024 00:20
unvan değişikliği hak.
kadrolu infaz koruma memuru olarak görev yapıyorum aynı zamanda sosyal hizmetler okuyorum mezun olduğum zaman naklen geçiş yapmak istesem herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım, hangi kurumlara nakil dilekçesi verebilirim? Teşekkür ederim.

memuraday-y
Şef
13 Şubat 2024 00:25

Nakil işine hep çok zor diyorlar ?


josseph
13 Şubat 2024 00:27
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla sosyal çalışmacı olunmuyor peki bakanlığa dilekçe versem unvan değişikliği için imkan verilir mi
memuraday-y, 3 dk. önce

Nakil işine hep çok zor diyorlar ?

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