kurumlar arası geçiş düz memur

merhabalar ,ben bulunduğum ilçede adliye olmadığı için komşu ilçede adliyede düz memur kadrosunda çalışıyorum, ilçemdeki kültür bakanlığına bağlı kütüphaneye geçmeyi istiyorum. kurumlar arası geçişler çok zor olduğunu biliyorum ama şansımı deneyeceğim. kurumlar arası geçiş yapan arkadaşlar var ise adım adım ne yapmışlar ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim

merhabalar ,ben bulunduğum ilçede adliye olmadığı için komşu ilçede adliyede düz memur kadrosunda çalışıyorum, ilçemdeki kültür bakanlığına bağlı kütüphaneye geçmeyi istiyorum. kurumlar arası geçişler çok zor olduğunu biliyorum ama şansımı deneyeceğim. kurumlar arası geçiş yapan arkadaşlar var ise adım adım ne yapmışlar ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim