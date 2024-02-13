Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Şubat 2024 03:17
Milli savunma bakanlığı memur sonuçları?

Herkese merhaba milli savunma bakanlığı 190 memur alımı yapmıştı acaba bu sonuçlar ne zaman açıklanacak bilgisi yada tahmini olanlar var mıdır?

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