Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2024 07:13
86/2-1. cümle ve 53 maddeleri ceza davasi
Merhaba 2 sene önce olan bir olaydan ötürü başlıktaki maddelerden ceza davası açıldi hakkımda. gorevimle vs alakalı bir durum değil. basit yargılama usulüne göre yapılacaktir diyor ve herhangi bir kaydım yok. nurdan ne gibi bir ceza alırım ve isimle alakalı sıkıntı olurmu. Teşekkür ederim şimdiden

xLmx
Memur
13 Şubat 2024 07:27
iddianeme en altta not olarak ek kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmiştir yazıyor. bilgisi olan aydınlatırsa memnun olurum

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
13 Şubat 2024 09:16

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