86/2-1. cümle ve 53 maddeleri ceza davasi

Merhaba 2 sene önce olan bir olaydan ötürü başlıktaki maddelerden ceza davası açıldi hakkımda. gorevimle vs alakalı bir durum değil. basit yargılama usulüne göre yapılacaktir diyor ve herhangi bir kaydım yok. nurdan ne gibi bir ceza alırım ve isimle alakalı sıkıntı olurmu. Teşekkür ederim şimdiden

Merhaba 2 sene önce olan bir olaydan ötürü başlıktaki maddelerden ceza davası açıldi hakkımda. gorevimle vs alakalı bir durum değil. basit yargılama usulüne göre yapılacaktir diyor ve herhangi bir kaydım yok. nurdan ne gibi bir ceza alırım ve isimle alakalı sıkıntı olurmu. Teşekkür ederim şimdiden