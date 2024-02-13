Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2024 09:30
promosyon güncelleme hakkında ?

bulunduğum ilde promosyon güncelleme için talepte bulunulduğu duyumu aldım. başka öle bir duyum alan varmı çevresinde yeniden görüşülmesi için..

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