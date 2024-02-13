KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2024 10:16
Gümrük Muhafaza Memurluğu Hk.

Merhaba,

Mülakat tarihleri açıklandı. Bu meslek ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Çalışma şartları, kazancı nasıldır, bu işi yapan ya da çevresinde bu işle meşgul tanıdığı olan var mı? Tavsiye eder misiniz?

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