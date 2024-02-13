KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2024 10:49
tarım orman ne zaman açıklanır

sizcee ?????


can kervanci
Aday Memur
13 Şubat 2024 10:59
cuma 10

Bugra54
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:09
MEB 6 günde açıklamış bu da öyle olur diye düşünüyorum yarına açıklanır gibi

Beetle06
Şube Müdürü
13 Şubat 2024 12:25
MEB 25 ocakta bitmiş 2 şubatta açıklanmış 8.gün açıklamışlar MEB de alınan kişi sayısı tarıma göre az ama açıklama süresinde etkisi var mı bilemem
Bugra54, 2 saat önce
MEB 6 günde açıklamış bu da öyle olur diye düşünüyorum yarına açıklanır gibi
Toplam 3 mesaj

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