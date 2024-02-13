Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35

Son Sayfa

13 Şubat 2024 10:51
giyim yardımı iptal

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 211. maddesi; devlet memurlarından hangilerinin

ne şekilde giyecek yardımından faydalanacaklarının, Maliye Bakanlığı ile (Mülga)

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit

olunacağını belirtmiştir. Anılan bu madde gereğince hazırlanan 14.9.1991 tarih ve 91/2268

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 9.10.1991 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.1992

tarihinde yürürlüğe giren "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" ile memurlara

yapılacak giyecek yardımı hizmet sınıfları ve unvanlar itibariyle yeniden düzenlenmiştir.

KİT'lerde giyecek/giyim, koruyucu giyim vb. yardımlar istihdam türlerine göre ve

mevzuat düzenlemeleri kapsamında farklılaşabilmektedir. 399 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnameye (KHK) ekli 1 sayılı cetveldeki kadrolu personele, 2 sayılı cetveldeki sözleşmeli

personele ve işçilere yönelik giyecek yardımı konusunda farklı hüküm ve düzenlemeler

bulunmaktadır.


mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 10:52

Memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren giyecek yardımına, önceki dönemlerden

farklı olarak 7. Dönem toplu sözleşmede genele ilişkin haklarda yer verilmemiş olup hizmet

kollarının bazılarında koruyucu giyim malzemesi, giyecek yardımı, kıyafet yardımı şeklinde

düzenlemeler yer almıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının hizmet kollarına ilişkin

bölümlerinde de belirli birim ve hizmetlerde görev yapan personele ayni olarak koruyucu

giyim yardımı verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin

gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak

verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir.

Bu maddeye göre sözleşmeli KİT personeline verilecek giyim eşyasının mülkiyeti personele

değil kuruluşa ait olmaktadır.


mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 10:53

Diğer yandan, işçilerin geneline ilişkin Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü gereği

giyim eşyası karşılığı yardım ilk dönem 700TL/Yıl ve ikinci dönem %45 artışla Haziran

ayında 1.015,00 TL/Yıl olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinde daha yüksek oranda giyim

yardımı bulunabilmektedir. Bu ödemeler, Toplu İş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı

ayından itibaren ücret zamları oranında arttırılarak uygulanmaktadır.

Bu konudaki farklı uygulamalara karşı 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı

bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri

Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni

şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları

kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.


mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 10:54

Dağıtım:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürlüğüne

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğüne

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürlüğüne

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğüne

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğüne

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne


Agency
Aday Memur
13 Şubat 2024 10:59
yazının sahibi kim
mmr-26, 2 saat önce

Dağıtım:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

İşletmesi Genel Müdürlüğüne

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim

Şirketi Genel Müdürlüğüne

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürlüğüne

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel

Müdürlüğüne

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğüne

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğüne

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne


Agency
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:00
hangi kurum yazmış bu yazıyı
Agency, 2 saat önce
yazının sahibi kim

mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:01

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-64979272-151.99-2876262 09.02.2024

Konu : Giyim/Giyecek Yardımı Hk

Agency, 2 saat önce
yazının sahibi kim

gapesese2020
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:03

bu yazının neresinde iptal dio kardeş şaka mısın?


Haritamhndsi
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:05

nerede iptal diyo burda ??


qp383
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:08

iptal olduğunu nerden çıkardın bu yazıda


Mahmut kodal
13 Şubat 2024 11:14

soktular milletin gözüne şimdi rahatlamışlardır.


mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:20

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin

gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak

verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir.

Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni

şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları

kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.

siz bu yazıdan verilecek mi anladınız? sınırlı sayıda personele ayni olarak verilecek diyor. çek kupon kullanılmayacak diyor. konumuzun başlığı alış veriş çekleri iptal yazının içinde de çek kullanılmayacak yazıyor. siz yine de anlamak istediğiniz gibi anlayın.


gapesese2020
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:29

iyide her sene zaten bu yazı geliyor standart yazı bu, kurumlar ihaleye çıktığında kazanan firmaya ait tutarın kullandırılmasını ilgili firmaya bırakıyor ilgili firma kıyafeti hazırlayıp getireceğime X tutar kartı ben sana vereyim anlaşmalı mağazalarımdan al diyor kapiş?

mmr-26, 2 saat önce

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin

gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak

verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir.

Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni

şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları

kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.

siz bu yazıdan verilecek mi anladınız? sınırlı sayıda personele ayni olarak verilecek diyor. çek kupon kullanılmayacak diyor. konumuzun başlığı alış veriş çekleri iptal yazının içinde de çek kullanılmayacak yazıyor. siz yine de anlamak istediğiniz gibi anlayın.


dhmbro
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:48

Şu konuya bir açıklama getirin arkadaslar


mmr-26
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:49

bu yazıyı sendikacılar verdi, 2 ayrı sendikanın işyeri temzilcisi de aynı şeyi söylüyor. umarım dediğiz gibi olur.

gapesese2020, 2 saat önce

iyide her sene zaten bu yazı geliyor standart yazı bu, kurumlar ihaleye çıktığında kazanan firmaya ait tutarın kullandırılmasını ilgili firmaya bırakıyor ilgili firma kıyafeti hazırlayıp getireceğime X tutar kartı ben sana vereyim anlaşmalı mağazalarımdan al diyor kapiş?


t-macx
Aday Memur
13 Şubat 2024 11:56

her sen geldiğine emin misiniz?

gapesese2020, 2 saat önce

iyide her sene zaten bu yazı geliyor standart yazı bu, kurumlar ihaleye çıktığında kazanan firmaya ait tutarın kullandırılmasını ilgili firmaya bırakıyor ilgili firma kıyafeti hazırlayıp getireceğime X tutar kartı ben sana vereyim anlaşmalı mağazalarımdan al diyor kapiş?


Agency
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:01
yazının tamamını doğru dürüst at ki ne olduğu anlaşılsın. sonunda ne diyor yazının.

veyselemin
Daire Başkanı
13 Şubat 2024 12:06

Diyor ki sen bu koruyucu giyimi vermekle yükümlüsün ve sorumluluk sana ait. Gidip çek verip git sen al diyemezsiniz diyor. Yani bu yazıya göre kurum kimseye giyim çeki veremez. Dolayısıyla alternatif üretilene kadar iptal


muhendisfak
Memur
13 Şubat 2024 12:16

Ya nasıl her sene geliyor ya? Okuma yazmanız yok mu? İnsanı sinirlendirmeyin sabah sabah...

gapesese2020, 2 saat önce

iyide her sene zaten bu yazı geliyor standart yazı bu, kurumlar ihaleye çıktığında kazanan firmaya ait tutarın kullandırılmasını ilgili firmaya bırakıyor ilgili firma kıyafeti hazırlayıp getireceğime X tutar kartı ben sana vereyim anlaşmalı mağazalarımdan al diyor kapiş?


Haritamhndsi
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:27

Bu çerçevede, tüm personelinize ilişkin giyim, giyecek, koruyucu giyim vb. yardımlara

ve ödemelere ilişkin örneği ekte yer alan tablonun doldurularak e-posta ile kski.ypbd@hmb.

gov.tr adresine ve resmi yazı ile 15/02/2024 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Konuya

ilişkin tablodan da anlaşılacağı üzere söz konusu yardımların ayni ya da nakdi yapılıp

yapılmadığı, yapılan yardımın ve ödemelerin değerine, dayanağı olan mevzuat bilgisine ve iç

düzenlemelere yer verilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Yazının sonunda da böyle yazıyor ama arkadaş burayı paylasmamis


dhmbro
Aday Memur
13 Şubat 2024 12:30

Ne demek oluyor yane

Haritamhndsi, 41 dk. önce

Bu çerçevede, tüm personelinize ilişkin giyim, giyecek, koruyucu giyim vb. yardımlara

ve ödemelere ilişkin örneği ekte yer alan tablonun doldurularak e-posta ile kski.ypbd@hmb.

gov.tr adresine ve resmi yazı ile 15/02/2024 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Konuya

ilişkin tablodan da anlaşılacağı üzere söz konusu yardımların ayni ya da nakdi yapılıp

yapılmadığı, yapılan yardımın ve ödemelerin değerine, dayanağı olan mevzuat bilgisine ve iç

düzenlemelere yer verilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Yazının sonunda da böyle yazıyor ama arkadaş burayı paylasmamis

Toplam 39 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

giyim yardımı iptalTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorTCDD yeni yılda giyim yardımıDSİ 2024 Giyim YardımıTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.KİT'ten büro personelliğine geçmekSağlık bakanlığı sağlık teknikeri zamlı maaşı 52k olmuşken DHMİ nin gereksiz abartılması?KİT 3 Yıl Hizmet Yükümlülüğü Hakkında Yanlış Bilindiğini Düşündüğüm Bir Konu- Önemli

Sözlük

14 şubat 2 Komple Yeni Yatırım 1 Cuf Cuf Hoca 3 çiziviç 5 körler mahallesinde ayna satmak 1 Özgür olmak 1 uzay 2 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 2 Ajda bilezik 9 Boğa burcu kadını 3

Son Haberler

CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli olduErdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdıkEvlilik kredisi şartları belli oldu'Çocuklarımızı internet dünyasında yalnız bırakmayalım'2 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava SüreciBüyükşehir tazminatı